Lula e líderes caribenhos buscam soluções para o Haiti, 'imerso em espiral de insegurança'

"Infelizmente, a comunidade internacional não deu ouvidos quando o Brasil alertou que o esforço de estabilização só seria sustentável com o apoio maciço ao desenvolvimento e ao fortalecimento institucional do país", argumentou. "Hoje, o Haiti - primeira nação independente do Caribe e primeiro país a abolir a escravidão no hemisfério ocidental - se vê novamente imerso em uma espiral de insegurança e instabilidade. Escutar a voz da região, portanto, é imprescindível."

Atraso na sucessão do poder

O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, havia afirmado mais cedo que Henry aceitou "compartilhar o poder" com a oposição, como parte de um acordo que abre caminho para eleições dentro de um ano.

Henry governa o Haiti desde a morte do presidente Jovenel Moïse, em 7 de julho de 2021. Segundo o acordo assinado então, ele deveria entregar o poder em 7 de fevereiro deste ano.

"Avançamos muito", disse Browne aos jornalistas. Ele contou que durante uma "sessão difícil" com outros líderes da Caricom, "Henry se comprometeu a servir como um intermediário honesto e a compartilhar o poder".

Não é a primeira vez que o primeiro-ministro haitiano faz uma promessa desse tipo. A última vez foi em 1º de janeiro, durante um discurso por ocasião do 220º aniversário da independência do Haiti, mas o compromisso não se concretizou, apesar de várias tentativas de mediação.