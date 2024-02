Macron inaugura Vila Olímpica e Paralímpica dos Jogos Paris 2024: a "aventura de um século"

A cinco meses dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (26 de julho a 11 de agosto), o presidente francês, Emmanuel Macron, inaugurou nesta quinta-feira (28) a Vila Olímpica de Saint-Denis, no subúrbio norte da capital. As chaves do local, que deverá receber 14.500 atletas durante os Jogos Olímpicos, foram entregues ao presidente do Comitê Organizador do evento, Tony Estanguet, esta manhã.

Maria Paula Carvalho, da RFI

Mais de dois anos após a sua última visita ao canteiro de obras, em outubro de 2021, Macron pôde conferir a dimensão do trabalho realizado para receber os melhores esportistas do mundo na França.