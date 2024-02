Mais de cem pessoas morrem em tumulto durante distribuição de comida em Gaza

Mais de uma centena de pessoas morreram na quinta-feira (29), segundo o Hamas, numa distribuição de ajuda alimentar que se transformou em caos, em Gaza.

Na madrugada de quinta-feira, milhares de pessoas concentraram-se na rua al-Rashid, no oeste de Gaza, a principal cidade do norte do enclave palestino. Segundo testemunhas e os serviços de saúde de Gaza, os soldados israelenses estacionados nas proximidades para proteger o comboio de ajuda abriram fogo contra a multidão que correu para os caminhões - cerca de trinta, conforme o Exército - quando chegaram ao local.

"Quando o comboio (que vinha do sul de Gaza) entrou no norte, milhares de pessoas correram para os caminhões, causando uma debandada na qual dezenas de pessoas ficaram feridas e mortas, algumas delas atropeladas por caminhões", disse um oficial do Exército.