Meta é alvo de queixa por violação de privacidade no sistema de assinatura paga de Instagram e Facebook

Associações de consumidores de oito países europeus apresentaram esta quinta-feira (29) uma queixa às autoridades de proteção de dados pessoais contra o sistema de assinatura paga criado pela Meta no Facebook e no Instagram. Usuários acusam a empresa de violar as regras de privacidade vigentes na União Europeia (EU).

Para as organizações, o sistema de pagamento para evitar ser alvo de publicidade é "uma cortina de fumaça destinada a desviar a atenção do consumidor do tratamento ilícito de seus dados pessoais".

Desde novembro, a Meta oferece aos utilizadores europeus do Facebook e do Instagram a escolha entre continuar a utilizar estes serviços gratuitamente, concordando em fornecer seus dados pessoais para fins publicitários direcionados, ou pagar uma assinatura para não verem mais anúncios.