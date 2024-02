Ofensiva de Israel matou mais de 30 mil em Gaza e é a mais violenta já promovida contra palestinos

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta quinta-feira (29) que o número de mortos na Faixa de Gaza foi de "mais de 30 mil" desde o início do conflito com Israel, em 7 de outubro. Em um comunicado, o grupo relata pelo menos 79 novas mortes em ataques noturnos israelenses de quarta para quinta-feira.

O balanço surge no momento em que os principais mediadores da guerra, os Estados Unidos e o Qatar, dizem esperar obter uma trégua que permita a libertação dos reféns detidos em Gaza antes do início do Ramadã, o mês sagrado do jejum muçulmano, que começa por volta de 11 de março. O conflito transformou o território palestino numa "zona de morte", segundo a ONU, e já é, de longe, o mais mortal dos cinco conflitos que opuseram Israel ao Hamas desde que este último assumiu o poder em Gaza, em 2007.

Diariamente, os civis pagam o preço dos combates e bombardeios, que não pouparam nenhuma área, devastaram bairros inteiros e forçaram 1,7 milhão de palestinos - de um total de 2,4 milhões de habitantes - a fugir das suas casas.