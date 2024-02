ONU acusa governo da Nicarágua por "aumento exponencial" de violações dos direitos humanos no país

No entanto, "a situação se agravou" ao longo do último ano devido à "consolidação e centralização de todos os poderes e instituições do Estado", principalmente o poder judicial, nas mãos de Ortega e de sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo, acrescenta.

Ortega "deve prestar contas à comunidade internacional", declarou o presidente do grupo de especialistas, Jan Simon.

O Grupo de Peritos é um órgão independente encarregado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas de investigações. Criado em março de 2022, é responsável por realizar investigações aprofundadas sobre todos abusos cometidos na Nicarágua desde abril de 2018, quando os protestos contra o governo Ortega foram reprimidos de forma violenta, deixando 355 mortos e centenas de pessoas presas.

Prisões e deportações

Em 9 de fevereiro de 2023, o governo Ortega libertou 222 presos políticos, que foram deportados para os Estados Unidos e tiveram suas nacionalidades retiradas, acusados ??de serem "traidores do país". Uma semana depois, 94 dissidentes no exílio também perderam sua nacionalidade.

O bispo Rolando Alvarez, preso há anos, foi libertado em janeiro e voltou para Roma protegido por um acordo com o Vaticano. Cerca de 3.500 ONGs, muitas vezes ligadas à igreja ou como a Cruz Vermelha, foram fechadas na Nicarágua desde 2018 e seus bens foram confiscados pelo Estado.