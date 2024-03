Agricultores bloqueiam Arco de Triunfo em Paris com tratores; dezenas são presos

O sindicato agrícola francês Coordenação Rural organizou uma ação surpresa na manhã desta sexta-feira (1) no alto da avenida Champs-Elysées, no pé do Arco do Triunfo, em Paris. Pelo menos 66 manifestantes foram presos nos protestos, segundo a Secretaria de Segurança Pública da capital francesa.

Cerca de 100 pessoas se reuniram às 4h da manhã desta sexta-feira, no horário local, para manifestar pacificamente em frente ao Arco do Triunfo. Segundo membros do sindicato, os agricultores instalaram tratores e jogaram palha em frente ao monumento durante a madrugada. A manifestação terminou por volta das 9h40 e o trânsito já voltou ao normal.

"A Coordenação Rural tomou de maneira simbólica e pacífica a rotatória do Arco do Triunfo", escreveu o sindicato, pedindo "ação rápida para salvar 45% das fazendas em dificuldades financeiras".