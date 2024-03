Conservadores devem se manter no poder em primeiras eleições desde onda de protestos no Irã

A questão da participação é crucial para o governo porque determina sua legitimidade no cenário internacional em um contexto de tensões geopolíticas.

"Os inimigos do Irã querem ver se o povo está presente" caso contrário, "ameaçarão sua segurança de uma forma ou de outra", alertou o aiatolá Khamenei.

Segundo ele, "os Estados Unidos, a maioria dos países europeus, incluindo os sionistas, os capitalistas e as grandes empresas" têm "medo do poder do povo iraniano".

Os Estados Unidos disseram na quinta-feira que "não esperam" que as eleições no Irã sejam "livres e justas".

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do governo, também disse que uma "forte participação" desencorajaria possíveis "intervenções estrangeiras" no contexto da guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, apoiado pelo Irã.

Nenhuma reviravolta no equilíbrio político na única câmara do Parlamento (Majlis) é esperada, de acordo com especialistas.