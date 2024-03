EUA: Incêndio sem precedentes no Texas já é considerado o maior de sua história

O maior foco ativo queimou cerca de 435.000 hectares [equivalente a cerca de 300 mil campos de futebol], foi contido em apenas 5% e também afetou parte do estado vizinho de Oklahoma.

É o maior incêndio florestal da história do Texas, superando o conhecido como East Amarillo Complex, que em março de 2006 devorou 371.000 hectares de mata, de acordo com dados oficiais. O grande incêndio colidiu na quinta-feira com outro na mesma área, o 687 Reamer, que devastou 800 hectares.

O Serviço Florestal do Texas esperava ter mais sorte no combate aos focos de incêndio, graças às condições favoráveis do inverno que ainda resta nessa parte do globo, com chuva e neve caindo em algumas áreas afetadas.

"A atividade de incêndio hoje [quinta-feira] não será tão resistente aos esforços de supressão em comparação com segunda e terça-feira", disse o serviço nas mídias sociais.

As previsões para o fim de semana indicam clima seco e quente e ventos na região, um coquetel propício à propagação do fogo, de modo que os bombeiros estão correndo contra o relógio.

Sem precedentes

O relatório mais recente do Serviço Florestal relatou um total de 509.800 hectares consumidos, incluindo 11 outros incêndios no norte, nordeste e leste do Texas que já estavam contidos (queimando, mas não avançando), além de outros dez que já estavam sob controle.