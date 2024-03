Jogos Olímpicos Paris-2024: uma oportunidade para promover diversidade e inclusão

Também presente na delegação brasileira, Estela Beatriz Farias Lopes, deputada estadual do Rio Grande do Sul e ex-prefeita de Alvorada, um dos municípios com o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil, reforçou a importância do diálogo entre as periferias para um ambiente de paz, de convívio e de exercício dos direitos plenos da cidadania.

Durante o evento, La Courneuve mostrou ao mundo a sua capacidade de viver em harmonia, mesclando povos, misturando línguas, cores, músicas e prática religiosas. Os Jogos Olímpicos serão mais uma oportunidade para desenvolver valores de paz e coexistência, além de trazer novas oportunidades para uma cidade onde 40% da população vive abaixo da taxa de pobreza.