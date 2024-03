Milhares de pessoas prestam última homenagem em funeral do opositor russo Navalny em Moscou

De acordo com os ritos ortodoxos, o corpo de Navalny ficou na igreja durante duas horas com um caixão aberto para seus parentes, antes de ser sepultado no cemitério de Borissovo, nas proximidades. Desde a entrega do corpo de Alexei Navalny à mãe, no sábado, as pessoas próximas a Navalny procuravam um lugar para uma "despedida pública", mas os pedidos foram rejeitados.

Crítico do Kremlin e carismático ativista anticorrupção, Alexei Navalny morreu em 16 de fevereiro, aos 47 anos, em uma colônia penal russa no Ártico, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Seus assessores, a viúva Yulia Navalnaya e a comunidade internacional acusaram Vladimir Putin de ser responsável por sua morte, o que o Kremlin nega.

Depois de atrasar a entrega do corpo de Navalny a seus familiares, as autoridades russas permitiram a organização de um funeral, que ocorreu em uma igreja no distrito de Marino, no sudeste da capital russa, onde o líder da oposição vivia quando estava livre.

Várias dezenas de membros das forças de segurança foram destacados para policiar a área. As autoridades também colocaram barreiras metálicas no caminho da igreja ao cemitério.

Homenagens

Os embaixadores francês e alemão visitaram o local, assim como três figuras da oposição que continuam foragidas: Yevgeny Roizman, Boris Nadezhdin e Ekaterina Duntsova. "Não temos mais políticos assim e ninguém sabe quando teremos novamente", disse Maria, uma bibliotecária de 55 anos, acrescentando que sente "medo e tristeza".