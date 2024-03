Para imprensa, direita reacionária ganha espaço na França pela 'falta de rumo' de Macron

A três meses das eleições do Parlamento Europeu, a revista de linha editorial progressista L'Obs informa que o partido de extrema direita de Marine Le Pen, a sigla Reunião Nacional, pró-Rússia, já ganhou um aliado de peso: o grupo de mídia do bilionário Vincent Bolloré, 11ª fortuna da França, estimada em US$ 9,5 bilhões.

Com a manchete "Informação Reacionária", a L'Obs diz que os dois canais de TV do bilionário (C8 e CNews), a emissora de rádio Europe 1, um jornal muito popular publicado aos domingos chamado JDD e a revista Paris Match estão a serviço da propagação de ideias de extrema direita reacionárias, a ponto de ameaçar as bases da República Francesa. O grupo Bolloré faz isso "sem a menor vergonha", com o dinheiro que faturou em negócios na África, nota a L'Obs.

Nos canais de TV e na rádio do empresário, os âncoras veiculam fake news, comentários retrógrados e discriminatórios contra imigrantes e estrangeiros em geral. A publicação lamenta que o governo francês parece não se dar conta do perigo que esse conjunto de emissoras, que não passam de "um único órgão de comunicação", inspirado na Fox News americana, representa para o país.