Pombos-correio e drones 'proibidos': a paranoia da China antes da sessão anual do Parlamento

Na China, Pequim se prepara para receber a elite política do país para a sessão anual do Parlamento Chinês, que começa na próxima semana. Mais de 5.000 delegados se reunirão no Grande Salão do Povo em uma capital que está, como sempre nesta época, sob forte segurança.



Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Pequim

De 1 a 12 de março, durante o Congresso Nacional do Povo, o uso de aeronaves "pequenas, de baixa altitude e baixa velocidade", em outras palavras, os drones, será proibido em Pequim e na região, inclusive para fins esportivos e publicitários, alertou a mídia estatal chinesa.