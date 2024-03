Pressionada por aliados, Hungria tem agora 5 dias para oficializar entrada da Suécia na Otan

O presidente do parlamento húngaro, Sandor Lezsak, assinou o texto de ratificação da adesão da Suécia à Otan e enviou o documento ao gabinete do presidente para promulgação, informou o site da Assembleia Nacional da Hungria neste sábado (2). Os aliados da Otan exerceram intensa pressão sobre o governo do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para que ele se alinhasse e selasse a adesão da Suécia à aliança. O presidente húngaro tem agora cinco dias para promulgar a lei.

Os parlamentares húngaros deram o aval para que o país escandinavo se juntasse à Aliança Atlântica em 26 de fevereiro, removendo assim o último obstáculo para uma mudança histórica, já que Estocolmo sempre optou pela "neutralidade" durante as duas guerras mundiais e a Guerra Fria.

O voto húngaro põe fim a meses de atraso na implementação da mudança da política de segurança da Suécia e segue uma visita do primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, durante a qual os dois países assinaram um contrato de contrato de fornecimento de armas.