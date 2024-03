Portugal dá a largada em eleições legislativas históricas marcadas por extrema direita que seduz até brasileiros

E é esse candidato que seduz cada vez mais principalmente a juventude portuguesa. "A juventude não deve ser monopólio da esquerda", diz a parlamentar portuguesa Rita Matias. Com seu sorriso carismático, a jovem de 25 anos tornou-se uma das figuras de proa do partido de extrema direita "Chega", que conta com o eleitorado jovem para confirmar seu crescimento meteórico. "Os jovens estão no centro da nossa ação política", disse a jovem de longos cabelos castanhos aos apoiadores reunidos em uma biblioteca pública em Lisboa, como parte da campanha para as eleições gerais do próximo domingo.

Como a mais jovem deputada eleita nas eleições parlamentares de janeiro de 2022 e atual cabeça de lista do distrito de Setúbal, que inclui os subúrbios ao sul de Lisboa, a porta-voz da juventude do partido encarna facilmente essa estratégia. Aparecendo regularmente ao lado do presidente do "Chega", André Ventura, Matias também atrai o entusiasmo dos eleitores que, nas ruas do Barreiro, uma das cidades do seu círculo eleitoral, correm para abraçá-la ou tirar selfies com ela,c omo reza a boa bíblia das redes sociais de qualquer candidato jovem que se preze em 2024.

Fundado em 2019, ano em que o partido entrou no Parlamento, o Chega começou atraindo eleitores conservadores com mais de 40 anos. Mas, de acordo com as últimas pesquisas, é o partido que está fazendo o maior progresso entre os jovens.

Uma pesquisa publicada no início de janeiro deu a ele 16% das intenções de voto, um número que subiu para quase 26% entre os jovens de 18 a 34 anos. Nessa faixa etária, o partido populista ficou à frente de todos os seus rivais, com o Partido Socialista obtendo 22%. Depois de oito anos de governo socialista, os portugueses votarão no próximo domingo em eleições gerais antecipadas, cujo resultado é considerado incerto e que podem registrar um novo aumento da extrema direita, três meses antes das eleições europeias.

Estratégia Tik Tok: "antifeminista" e "católica"

No momento em que Portugal se prepara para comemorar, no próximo mês, o cinquentenário da Revolução dos Cravos, que pôs fim a décadas de governo autoritário e conservador, o partido de extrema direita "Chega" aposta em um eleitorado "que não viveu a ditadura" e "não tem fortes vínculos com os partidos tradicionais", explica Lea Heyne, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, autora de um estudo sobre o partido.