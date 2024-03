Índia: três suspeitos de estuprar brasileira são detidos; casos de estupro de turistas são frequentes

Em vídeo publicado nas redes sociais, Fernanda Santos e Vicente Barbera, agradeceram o apoio que receberam e explicam que "a India é um grande país e vale a pena visitá-lo". "Isso foi um incidente e não tem que deixar uma lembrança de um país ruim. Não é assim", disse Barbera.

"Os indianos são boas pessoas. Não podemos generalizar. A polícia está fazendo todo o possível", completa Fernanda.

País com alto índice de estupros

A Índia é conhecida pelo número elevado de casos de violência sexual. Em 2022, o país teve uma média de 90 estupros diários, de acordo com o escritório nacional de registros criminais.

No entanto, muitos ataques não são denunciados, devido ao estigma que muitas vezes as vítimas sofrem e também devido à falta de confiança no trabalho da polícia.

As condenações são raras e muitos casos acabam estagnados no saturado sistema judicial do país.