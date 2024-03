ONU denuncia violação de direitos humanos em Xinjiang contra uigures e no Tibete

Türk disse que "deseja discutir" o artigo 293 do Código Penal com as autoridades chinesas, com as quais o diálogo "continua em áreas como as políticas antiterroristas, a igualdade de gênero, a proteção das minorias, o espaço cívico e os direitos econômicos, sociais e culturais".

"À medida que avançamos, é importante que esse diálogo produza resultados concretos", insistiu.

"Reconheço os progressos da China na redução da pobreza e na promoção do desenvolvimento, e pedi que esses progressos estejam acompanhados de reformas para adequar as leis e políticas pertinentes às normas internacionais de direitos humanos", explicou.

Em janeiro, a China recebeu críticas contundentes dos países ocidentais durante uma revisão do seu historial de direitos nas Nações Unidas, mas outras nações elogiaram Pequim, incluindo a Rússia e o Irã.

A China enfrentava uma Revisão Periódica Universal regular - um exame que todos os 193 Estados-membros da ONU devem submeter-se a cada quatro ou cinco anos para serem avaliados em matéria de direitos humanos.

Pequim insistiu que está fazendo grandes progressos para melhorar a vida da população, acabar com a pobreza e proteger os direitos, e criticou os que buscam "politizar e transformar em armas" as questões de direitos humanos para interferir em assuntos internos.