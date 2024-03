Suprema Corte dos EUA anula decisão do Colorado que declarava Trump inelegível na véspera da 'Superterça'

Donald Trump, favorito das primárias republicanas, celebrou imediatamente a decisão. "Uma grande vitória para a América!!!", afirmou em sua rede, Truth Social.

Dos 30 estados em que foram interpostos recursos de inelegibilidade contra ele, apenas três tiveram sucesso, no Colorado, Maine (nordeste), que também vota na terça-feira, e Illinois (norte).

Vários estados aguardavam, no entanto, que a Suprema Corte tomasse uma decisão final.

Comentaristas jurídicos discutiram sobre a validade e também a conveniência política desses procedimentos. Mas todos concordaram com a hipótese de que o tribunal, de maioria conservadora, queimado por sua controversa decisão de 2000 que deu a vitória ao republicano George W. Bush sobre o democrata Al Gore, ia querer evitar dar lugar a suspeitas de interferência eleitoral.

"Isto não é de forma alguma uma vitória para Trump", respondeu Noah Bookbinder, presidente do grupo de cidadãos anticorrupção Crew, na origem do processo no Colorado, num comunicado, sublinhando que o Tribunal se pronuncia apenas "em questões técnicas", mas não nos fatos.

Inelegível

A Justiça do Colorado considerou que as ações de Donald Trump em 6 de janeiro de 2021 se enquadravam na 14ª Emenda da Constituição. Adotada em 1868, ela teve como alvo os apoiadores da Confederação do Sul, derrotada durante a Guerra Civil (1861-1865).