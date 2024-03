UE multa Apple em R$ 9,4 bilhões por impedir divulgação de opções mais baratas de música online

A Comissão Europeia - braço Executivo da UE - anunciou a multa em comunicado alegando que as investigações revelaram as práticas do gigante digital.

A Apple "proíbe os desenvolvedores de aplicativos de música em streaming de informar os usuários de iOS sobre serviços de assinatura de música alternativos e mais baratos disponíveis", afirmou a Comissão.

A comissária europeia responsável pelas regras de concorrência, Margrethe Vestager, afirmou no comunicado que "durante uma década, a Apple abusou de sua posição dominante no mercado de distribuição de aplicativos de música em streaming" por meio da loja online App Store.

De acordo com Vestager, "fizeram isso evitando que os desenvolvedores informassem os consumidores sobre serviços de música alternativos e mais baratos disponíveis fora do ecossistema da Apple".

"Isso é ilegal segundo as regras antimonopólio da UE", concluiu.

Consumidor paga caro

Esse modelo de negócios, acrescentou, poderia ter feito com que muitos usuários do sistema Apple pagassem preços "significativamente mais altos" devido às altas comissões impostas pela empresa aos desenvolvedores, que eram repassadas aos consumidores.