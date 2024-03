Cirurgiã vascular explica por que quem tem varizes deve continuar a fazer exercícios

"Começam com vasinhos e depois as veias vão ficando mais saltadas e visíveis. No terceiro grau, a perna vai inchando. No quarto grau, já há complicações como a dermatite ocre. A pressão na veia e no pé é muito alta e há a dificuldade para o sangue retornar para o coração", explica a cirurgiã.

"São manchas amarronzadas de cicatrização difícil e um indício de comprometimento importante na cicatrização da perna. No quinto grau, o paciente teve a ferida e cicatrizou, e o sexto grau é uma ferida aberta, um estágio que obviamente a gente não quer que chegue", completa.

Existe uma predisposição genética que, associada a fatores ambientais, pode desencadear a doença. Entre eles estão o tabagismo, sedentarismo ou sobrepeso.

As mulheres também têm mais propensão por conta das oscilações hormonais que ocorrem na gravidez, explica a médica. Além disso, o uso da pílula também favorecer o aparecimento das varizes e até de trombose. O tratamento é feito com anticoagulantes que vão deixar o sangue mais fluido e visa evitar situações graves, como a embolia pulmonar.

"As varizes aumentam o risco de trombose, e a medicação, como dizemos de maneira popular, "afina" o sangue. Com o tempo o organismo vai dissolvendo aquele coágulo. A medicação é para a trombose não agravar e para evitar a embolia pulmonar, que é quando esse coágulo que está dentro da veia desprende, corre na circulação e vai para o pulmão. Dependendo do caso, pode ser fatal, e é a complicação que a gente mais teme da trombose", conclui.