Conflito Israel-Hamas: discussões por cessar-fogo não avançam em terceiro dia de negociações no Cairo

O presidente dos EUA, Joe Biden, fez um apelo na terça-feira (5) ao Hamas para que aceite um cessar-fogo na Faixa de Gaza, antes do Ramadã, para resolver as difíceis negociações travadas pelos mediadores que tentam alcançar uma trégua entre Israel e o movimento islâmico palestino. Um responsável do Hamas respondeu que o processo de negociações com Israel "não ficará aberto indefinidamente" e insistiu na retirada do Exército israelense do enclave. As negociações no Cairo para obter uma trégua no conflito continuam pelo terceiro dia consecutivo.

Joe Biden disse terça-feira que "é necessário um cessar-fogo" em Gaza antes do início do Ramadã, ao mesmo tempo que mantém a pressão sobre Israel para permitir a entrada de mais ajuda humanitária no enclave ameaçado pela fome.

O presidente americano afirmou que a situação se tornaria "muito perigosa" em Israel e particularmente em Jerusalém, se as hostilidades continuassem durante o mês sagrado do Islã, que começa em 10 ou 11 de março.