El Niño vai provocar temperaturas superiores à média até maio, diz Organização Meteorológica Mundial

"As temperaturas na superfície dos oceanos no Pacífico equatorial refletem claramente o El Niño. Mas as temperaturas na superfície do mar em outras partes do globo foram persistentes e excepcionalmente elevadas nos últimos 10 meses", completa Celeste Saulo, meteorologista argentina que comanda o organismo desde janeiro.

"A temperatura da superfície do mar em janeiro de 2024 foi de longe a mais elevada já registrada para este mês. É preocupante e não pode ser explicado apenas pelo El Nino", alerta

O atual episódio de El Nino, que começou em junho de 2023, atingiu o pico entre novembro e janeiro.

O fenômeno registrou um valor máximo de quase 2,0°C acima da temperatura média da superfície do mar para o Oceano Pacífico tropical oriental e central na comparação com o período de 1991 a 2020.

A OMM indica que existe a possibilidade de que La Niña, que, ao contrário do El Nino, provoca a redução das temperaturas, se desenvolva "mais tarde este ano", após um período de condições neutras entre abril e junho. Mas a organização considera as probabilidades incertas no momento.

