Ex-militar e torturador argentino é condenado por sequestrar a própria sobrinha durante ditadura

María Hilda "Cori" Pérez e José Laureano Donda foram sequestrados em março de 1977 e estão desaparecidos desde então. No momento do sequestro, Pérez estava grávida e deu à luz Victoria no centro clandestino de detenção da antiga Escola de Mecânica da Marinha (ESMA).

O tribunal considerou que Adolfo Donda, irmão de José, foi coautor da posterior apropriação da criança pelo suboficial Juan Antonio Azic, condenado por crimes de lesa-humanidade e atualmente em prisão domiciliar.

Adolfo Donda recebeu a sentença no presídio de Ezeiza, no oeste de Buenos Aires, onde cumpre pena de prisão perpétua por crimes de lesa-humanidade cometidos na ESMA.

A advogada da vítima, Carolina Vilella, disse à AFP que a pena recebida é a máxima para esse tipo de delitos e considerou que a sentença "é motivo de celebração".

Militantismo

Victoria Donda recuperou sua identidade em 2004, foi deputada nacional de 2007 a 2019 e, de 2019 a 2022, foi titular do Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo (Inadi), que foi fechado no mês passado pelo governo de Javier Milei, aguardando uma auditoria.