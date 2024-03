Irã executa mais de 800 pessoas em 2023, aumento de 43% sobre ano anterior, denunciam ONGs

Outras 282 pessoas (34% do total de execuções) foram mortas por cometerem assassinatos.

O Irã, que tem uma das taxas mais elevadas de consumidores de opiáceos do mundo, é a principal rota de drogas do vizinho Afeganistão para a Europa e o Médio Oriente. "A escalada espetacular do número de execuções relacionadas com drogas em 2023 é particularmente preocupante", afirmam as ONGs. "Os executados por crimes relacionados com drogas pertencem às comunidades mais marginalizadas da sociedade e as minorias étnicas, especialmente os balúchis", denuncia o relatório.

As ONGs se dizem preocupadas com a falta de reação internacional diante do aumento das execuções, no contexto em que a guerra em Gaza atrai todas as atenções da comunidade internacional.

(Com AFP)