"Achei que ia perder meu filho"; 52 mil grávidas sofrem com a guerra na Faixa de Gaza segundo OMS

8 de março: "nada para celebrar"

Com a proximidade do Dia Internacional das Mulheres, em 8 de março, Abir Abu Abadi, de 34 anos, que vive em um acampamento improvisado em Rafah, diz que "não há nada para celebrar" enquanto as mulheres de Gaza - das quais ao menos 9.000 morreram desde 7 de outubro, segundo a ONU Mulheres - vivem "o horror dos bombardeios".

A guerra eclodiu em 7 de outubro com o ataque do movimento radical palestino Hamas que deixou 1.160 mortos no sul de Israel, em sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

As operações militares israelenses em resposta ao ataque do Hamas já deixaram 30.717 mortos, principalmente mulheres e crianças, segundo o último balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde do Hamas.