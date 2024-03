Ataque russo a Odessa deixa mortos durante visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

O líder local da ocupação russa nesta região do sul da Ucrânia, Yevgeny Balitsky, denunciou no Telegram "um ato terrorista" e "uma tentativa de intimidação". O ataque acontece uma semana antes das eleições presidenciais russas de 15 a 17 de março, que também acontecerão nos territórios ocupados.

Vários funcionários da ocupação russa ou colaboradores na Ucrânia, incluindo na Crimeia anexada, foram mortos ou feridos nos últimos dois anos, em ataques atribuídos a Kiev.

A cerca de 600 quilômetros mais ao norte, na região russa de Kursk, um depósito de petróleo foi incendiado, na sequência de um ataque de drones ucranianos, um tipo de operação também cada vez mais comum.

Durante vários meses, parte da estratégia militar de Kiev tem sido atacar a retaguarda das forças russas, longe do front, um meio de perturbar a logística do Exército russo que abastece as unidades com munições e combustível.

"Um ataque de drone ucraniano no distrito de Zheleznogorskii causou hoje um incêndio num depósito de combustíveis e lubrificantes", relatou o governador da região russa de Kursk, Roman Starovoit, no Telegram, nesta quarta-feira.

Vídeos postados nas redes sociais mostram pelo menos um tanque danificado de onde saíam chamas e muita fumaça preta.