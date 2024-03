Conflito Israel-Hamas: negociações para trégua estagnam, enquanto situação em Gaza é crítica

As negociações para obter um acordo sobre uma trégua entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza chegaram a um impasse nesta quarta-feira (6). Reunidos no Cairo, Estados Unidos, Catar e Egito esperam chegar a um entendimento antes do Ramadã sobre o território devastado e sitiado, onde os bombardeios israelenses deixaram 86 mortos nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde do movimento islâmico palestino.

Desencadeadas pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, as operações de retaliação do Exército israelense mergulharam a Faixa de Gaza em uma crise humanitária catastrófica: 2,2 dos 2,4 milhões de habitantes estão ameaçados de fome e 1,7 milhão de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas, segundo a ONU.

Na quinta-feira (7) a guerra entra em seu sexto mês. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, exigem cada vez mais uma trégua antes do Ramadã, o mês sagrado do jejum muçulmano, que começa na próxima semana.