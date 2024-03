Esposa de Navalny pede a russos para expressarem oposição a Putin nas eleições

Leia tambémMais de 40 países acusam Putin pela morte de Navalny e exigem investigação internacional independente

Jornalista opositor preso

Nesta quarta-feira, um jornalista e blogueiro russo, Roman Ivanov, foi condenado a sete anos de prisão por publicar mensagens criticando o ataque à Ucrânia nas redes sociais, um novo exemplo da repressão na Rússia.

O tribunal de Korolev, uma pequena cidade a seis quilômetros a nordeste de Moscou, considerou Ivanov, de 51 anos, culpado de "espalhar informações falsas" sobre o Exército russo em três mensagens que apareceram na rede social russa VKontakte e no Telegram.

Uma das publicações dizia respeito, em particular, aos acontecimentos na cidade ucraniana de Boucha, onde foram descobertos corpos de civis mortos em abril de 2022. Kiev acusou o Exército russo do massacre, o que Moscou sempre negou.

Logo após o anúncio do veredicto, os apoiadores de Ivanov, presentes nos corredores do tribunal, gritaram: "Roma (abreviação de Roman), estamos com você. Você não está sozinho!", segundo um jornalista do AFP no local.