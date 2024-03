EUA: Nikki Haley abandona primárias e diz que Trump terá que convencer seus eleitores

A candidata Nikki Haley anunciou na quarta-feira (6) que abandonava a campanha pela nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos e garantiu que Donald Trump, agora sozinho na corrida pelo partido de direita, deverá "merecer os votos" de seus eleitores.

"Cabe agora a Donald Trump ganhar os votos dos eleitores do nosso partido e de outros que não o apoiaram e espero que ele o faça", disse Nikki Haley de Charleston (sudeste), cidade no estado da Carolina do Sul, do qual foi governadora.

A republicana, de 52 anos, ex-embaixadora americana na ONU, sofreu uma derrota avassaladora na terça-feira (5), durante as primárias da "Super Terça", nas quais o ex-presidente Trump venceu em 14 dos 15 estados em jogo entre os republicanos.