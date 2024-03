Haiti: em meio à violência generalizada, líder de gangue ameaça com "guerra civil"

"Se Ariel Henry não renunciar, se a comunidade internacional continuar apoiando seu governo, seguimos no caminho de uma guerra civil que levará ao genocídio", declarou Jimmy Cherizier, nome do ex-policial conhecido como "Barbecue", durante uma entrevista à imprensa.

Desde quinta-feira (29), grupos armados que controlam amplas áreas do Haiti, incluindo a capital Porto Príncipe, vêm promovendo ataques contra locais estratégicos do país, com o objetivo de derrubar Henry. No poder desde o assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse, em julho de 2021, Ariel Henry deveria ter deixado o cargo no início de fevereiro, mas resiste a convocar eleições.

"Devemos nos unir. Ou o Haiti vira um paraíso para todos, ou um inferno para todos", acrescentou Barbecue, de 46 anos, que lidera uma coalizão de gangues conhecida como G9 e que é alvo de sanções da ONU. "Não é um pequeno grupo de ricos que vivem em grandes hotéis que decide o destino dos moradores dos bairros populares", acrescentou ele.

Violência continua nas ruas

Depois de um fim de semana particularmente violento com ataques a dois presídios, na terça-feira, as gangues haitianas atacaram uma academia de polícia da capital, Porto Príncipe, mas foram repelidas pelas forças de segurança, após a chegada de reforços, informou Lionel Lazarre, dirigente do sindicato policial Synapoha.