Israel interrompe emissão de vistos para trabalhadores humanitários na Cisjordânia e em Gaza

O governo israelense deixou de emitir vistos para funcionários de ONGs estrangeiras que trabalham na Cisjordânia ocupada desde o dia 7 de outubro, quando teve início a guerra na Faixa de Gaza. Em quase cinco meses, dois terços dos trabalhadores humanitários ficaram sem vistos. O restante tem documentos que estão perto do fim do prazo de validade.

Os trabalhadores humanitários estrangeiros serão obrigados a deixar o país ou aceitar continuar no território ilegalmente. A RFI conversou com um deles, que preferiu não se identificar. Seu visto expirou no final de 2023 e foi prorrogado até o dia 8 de fevereiro. Mas, desde então, as autoridades israelenses não autorizaram a renovação do documento, como de costume.

"Eu me tornei ilegal. Ou seja, estou numa situação complicada que afeta tanto a minha presença no território como as minhas capacidades operacionais para realizar o meu trabalho. Não posso mais circular livremente na Cisjordânia, ir a Jerusalém ou cruzar postos de controle", relata.