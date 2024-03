Navio comercial é atingido por míssil de rebeldes do Iêmen; dois mortos à bordo

Um míssil disparado pelos rebeldes do Iêmen atingiu um navio comercial no Golfo de Aden nesta quarta-feira (6). A tripulação relatou pelo menos duas mortes e seis feridos na embarcação, conforme relato de uma autoridade dos Estados Unidos. Este é o primeiro ataque mortal desde que os houthis, alinhados com o Irã, começaram suas ações no Mar Vermelho em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza.

De acordo com o operador grego do cargueiro True Confidence, o navio foi atingido quando ele estava a cerca de oitenta quilômetros a sudoeste do porto iemenita de Aden. Nenhuma informação oficial foi divulgada sobre o estado de saúde dos outros 20 marinheiros e três guardas armados que estavam a bordo do navio. A maioria dos marinheiros é de cidadãos filipinos.

Os houthis alegaram ter disparado mísseis contra o True Confidence depois que o navio ignorou mensagens de alerta da Marinha do Iêmen.