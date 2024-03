Trump e Biden vencem na "Super Terça" e devem se enfrentar novamente na corrida à Casa Branca

Desde 15 de janeiro, o ex-presidente venceu quase todas as primárias do seu partido, com exceção de Washington, onde Nikki Haley se impôs no domingo.

Biden pede mais recursos

Trump "está decidido a destruir nossa democracia, colocando um fim em liberdades fundamentais, e aprovando outra rodada de bilhões de dólares em cortes de impostos para os ricos. Ele fará ou dirá qualquer coisa para chegar ao poder", afirmou Biden em um comunicado divulgado por sua equipe de campanha.

"Trump está 'arrasando' nas primárias republicanas da 'Super Terça' em todo o país. Seremos nós mesmos contra toda a direita trumpista nestas eleições. Preciso de sua ajuda", diz Biden.

O bilionário quer focar o mais rápido possível em uma revanche com Joe Biden, que busca a reeleição, antes de se concentrar em seus problemas jurídicos. Seu primeiro julgamento criminal começa em 25 de março em Nova York.

Já Biden, de 81 anos, concorre à reeleição sem nenhum grande rival nas primárias. As candidaturas de dois democratas, o deputado Dean Phillips do Minnesota e a autora de livros de autoajuda Marianne Williamson, nunca despertaram entusiasmo, apesar das críticas recorrentes dos eleitores sobre a idade do presidente ou seu apoio a Israel.