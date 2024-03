Venezuela anuncia data da eleição presidencial e candidatura de líder opositora ainda não está garantida

A eleição presidencial na Venezuela acontecerá em 28 de julho, de acordo com o anúncio feito pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) na tarde desta terça-feira (5). A data do pleito coincide com o aniversário do ex-presidente Hugo Chávez, que morreu em 2013. A oposição afirma que o calendário foi uma decisão unilateral do CNE, que é de maioria chavista.

Elianah de Aragão Jorge, correspondente da RFI Brasil em Caracas

O calendário segue em parte o Acordo de Barbados, que definiu que as eleições aconteceriam no segundo semestre deste ano. No entanto, neste documento assinado em outubro passado entre representantes do governo e da oposição, as datas deveriam ser acordadas entre ambas as partes.