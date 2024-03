Com anúncio de eleições para presidente, Senegal começa a sair de crise política

O Conselho Constitucional do Senegal aceitou nesta quinta-feira (7) o dia 24 de março para a realização de eleições presidenciais. O anúncio do pleito na noite de quarta-feira (6) pode significar uma saída para a grave crise que teve no início de fevereiro, quando o chefe de Estado adiou a votação.

O Conselho tinha anunciado as eleições para o dia 31 de março. Mas em um comunicado nesta quinta-feira, disse que o presidente teria se sentido pressionado a convocar o pleito para dia 24 de março.

Os decretos da presidência estão "conformes à exigência" da organização da eleição antes do fim do mandato do presidente Macky Sall, em 2 de abril, disse o Conselho Constitucional.