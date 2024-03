Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir violência no Haiti, tomado pelas gangues

As gangues, às vezes usadas pelas autoridades para reprimir protestos em bairros populares, "retiraram as vítimas, incluindo crianças, de suas casas para queimá-las, desmembrá-las e dar como alimento aos animais", descreveu o Departamento do Tesouro dos EUA no final de 2020, quando decidiu sancionar Chérizier.

Segundo a mesma fonte, o líder da quadrilha recebeu o apoio de dois funcionários do alto escalão do governo do presidente Jovenel Moïse, assassinado em julho de 2021 em Porto Príncipe.

Barbecue, que posta com frequência vídeos nas redes sociais, rejeita as acusações. "Não sou um criminoso, nunca serei um criminoso", declarou em 2021 durante uma entrevista ao canal Al Jazeera, dizendo que luta "por outra sociedade".

Questionado por uma jornalista do Le Figaro de onde vinha o apelido "Barbecue" (Churrasco), ele respondeu que vendia carne grelhada na calçada quando era adolescente. Mas, na realidade, Chérizier teria o costume de queimar suas vítimas.