Em Paris, ministro das Cidades destaca preocupação ambiental no projeto Minha Casa, Minha Vida

"Além disso, um dos grandes motores da construção civil hoje no Brasil é o Minha Casa, Minha Vida e o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e grande parte dessas obras estão no ministério das Cidades. Por isso viemos mostrar a preocupação do governo brasileiro e a partir do que está sendo discutido aqui, que a gente possa aperfeiçoar ainda mais", disse o ministro, que terá uma reunião com seu homólogo francês para debater o tema.

Minha Casa, Minha Vida

Jader Filho destacou as medidas ambientais adotadas no projeto Minha Casa, Minha Vida, um dos destaques do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu ministério. Segundo ele, o objetivo é que dois milhões de unidades habitacionais sejam construídas ao longo dos quatro anos de governo. Neste primeiro ano, 492 mil unidades foram financiadas.

"A primeira seleção, que foi o Minha Casa, Minha Vida urbano, teve 187.500 unidades habitacionais. E ainda tem o Minha Casa, Minha Vida rural e o Minha Casa, Minha Vida entidade. Então, são mais duas outras seleções. Se somarmos tudo isso, vamos ultrapassar essa meta", afirmou.

"Estamos trabalhando com a Casa Civil e o Ministério de Minas e Energia para que essa energia usada nessas casas seja proveniente de fazendas de produção de energia solar. Com isso temos o ganho ambiental e o ganho econômico dessas famílias, que não vão precisar tirar dinheiro da sua renda para pagar a conta de luz. Conseguimos, assim, ser ecologicamente corretos e ajudar na questão financeira dessas pessoas que serão abastecidas por essa energia mais limpa", explicou ele, reforçando que também vai pedir que os financiamentos do fundo para o Clima possam ser usados para proporcionar juros mais baixos e estimular os empresários a fazerem construções mais ecológicas.

Acordo Mercosul x Europa

Perguntado sobre o posicionamento do Brasil na pauta ambiental especialmente diante das críticas do governo francês, usadas como argumento para rejeitar o novo acordo com o Mercosul, Jader Filho saiu em defesa do governo brasileiro. Para ele, a redução de 40% do desmatamento da Amazônia mostra que o país está "fazendo a sua parte".