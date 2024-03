Greves por aumento de salários nos setores aéreo e ferroviário afetam transportes na Alemanha

Os alemães devem enfrentar muitas dificuldades no transporte nesta quinta-feira (7), devido a uma greve dos funcionários do setor aéreo e ferroviário. O motivo são reivindicações salariais diante da queda do poder aquisitivo por causa da inflação.

Os sindicatos alemães fazem pressão há meses para obter melhores salários e condições de trabalho.

Os condutores de trem, que já tinham feito uma paralisação no final de janeiro, iniciaram greve às 2h da madrugada. A operadora Deutsche Bahn anunciou que apenas uma pequena parte dos trajetos será realizada.