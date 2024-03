Imprensa francesa prevê uma dura campanha eleitoral nos EUA, com rivalidade 'existencial' entre Trump e Biden

Desistência da única oponente

O jornal Libération dedica uma página inteira à republicana Nikki Haley, descrita como "o último obstáculo na estrada de Trump". A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU se viu obrigada a renunciar à corrida eleitoral na quarta-feira (6), após uma vitória esmagadora do ex-presidente na Super Terça. Nos 15 estados que foram às urnas para as primárias republicanas há dois dias, Haley venceu apenas no Vermont.

A conservadora, no entanto, não pediu que seus eleitores votem em Trump. Libé lembra que durante toda a campanha das primárias, Haley fez duras críticas ao magnata, classificando-o de "senil", "instável", "desequilibrado" e "obcecado por seus próprios demônios do passado". Em discurso na quarta-feira na Carolina do Sul, Estado que governou entre 2011 e 2017, a ex-embaixadora aconselhou que os eleitores americanos "não sigam jamais o que dizem os outros". "Formem sempre suas próprias opiniões", ressaltou.

Em chamada de capa do jornal Les Echos publica: "Donald Trump sob desafio de reunir". O diário econômico destaca que, com a desistência de Haley, o ex-presidente precisa agora expandir sua base, especialmente em direção aos conservadores moderados e às mulheres das periferias, que deram preferência à única adversária de Trump nas primárias do partido.

A hora da vingança

"Trump-Biden: a hora da revanche começou" é o título de uma matéria do jornal Le Parisien. O diário prevê uma campanha difícil para Biden, lembrando que 10% de seu eleitorado já afirma que votará em seu rival. Diante deste cenário, a matéria destaca que a partir desta quinta-feira o presidente americano investirá pesado em sua campanha, multiplicando suas viagens pelo país e reforçando sua presença nas redes sociais.