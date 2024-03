Luta de estudante brasileira integra documentário da Unesco por direito à educação de mulheres

Além de Fabiana Machado, que nasceu no interior da Bahia, a história de Tainá Caldas, de Ilhéus, também do interior da Bahia, é contada no documentário "Her Education, Our Future". Mas somente Fabiana veio a Paris participar do lançamento mundial do filme.

Engenharia de Produção

A jovem, de 19 anos, cursa atualmente o 3° período de Engenharia de Produção da Faculdade Santíssimo Sacramento, em Alagoinhas, no interior da Bahia. Mas chegar até a universidade, e ainda por cima, para fazer um curso de exatas, foi como uma corrida de obstáculos. Fabiana cresceu em uma área rural, ao lado da mãe, professora primária, do pai, agricultor, e da irmã.

Adolescente, para continuar os estudos, tinha de acordar às 4 horas da manhã para chegar a tempo na escola, a vários quilômetros de casa. Em alguns momentos pensou em desistir. No ensino médio, integrou o projeto #EDUCASTEM2030, lançado pela UNESCO, visando eliminar as disparidades de gênero na educação nas áreas de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática (STEM na sigla em inglês). Seguiu em frente, passou no vestibular e obteve uma bolsa integral do Prouni.

"Foi a primeira conquista depois da escolaridade básica mostrar que, por ser uma menina do campo, eu também consigo estudar. Não apenas ter o acesso, mas ter o desenvolvimento e a conclusão. Muitas das vezes, é só analisada a parte que nós chegamos à universidade, mas o mais difícil mesmo é continuar nela", afirma.

Ter a sua história contada no documentário da Unesco foi vivido por Fabiana como mais uma superação. "Eu senti uma superação. Eu senti: 'uau, valeu a pena o esforço de todos aqueles anos, mesmo estando em um local que não fosse tão visibilizado quanto o de uma menina da cidade. Isso é uma oportunidade imensa, enorme, ter a minha história como inspiração, como um exemplo para outras meninas. Para mim é gratificante e emocionante. É mais adrenalina e eu me sinto ainda mais forte para conseguir continuar", festeja.