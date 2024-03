Ministro da Justiça pede perdão às pessoas presas quando a homossexualidade era crime na França

A lei agora prevê uma indenização fixa de € 10.000 (R$ 53.758) e outra de € 150 (R$ 806) por dia preso, além do reembolso da multa paga pelas pessoas condenadas, com valores atualizados.

A homossexualidade foi definitivamente descriminalizada na França por uma lei de 4 de agosto de 1982.

De acordo com pesquisas citadas pelo site Vie-publique, do governo francês, cerca de 10 mil pessoas (quase exclusivamente homens) foram condenadas por esse motivo entre 1945 e 1982, com penas de prisão em 90% dos casos. Mas uma pesquisa recente chegou a estimar o número de condenações na França por homossexualidade em 50 mil.

A aprovação da lei na Assembleia foi "uma boa surpresa" para as associações LGBT. "Estou muito feliz, até emocionado. Luto há quase 50 anos porque nunca aceitei esta prisão e esta condenação", reagiu à AFP Michel Chomarat, 75 anos, condenado após ter sido preso em maio de 1977 em Paris, juntamente com oito homens, durante uma incursão policial no bar gay "Le Manhattan".

Indenização

O projeto de lei, inicialmente defendido pelo senador Hussein Bourgi, do Partido Socialista, obteve um amplo apoio e foi aprovado pelos 331 deputados da casa, apesar de alguns grupos terem manifestado "reservas" ao princípio da reparação financeira.