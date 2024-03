Organização do trabalho no Brasil dificulta ascensão profissional da mulher, apontam especialistas

"Essa divisão sexual do trabalho relegou espaços, profissões e ocupações com menor prestígio social, com menor potencial de ascensão, de status e de prestígio às mulheres. Os espaços de decisão, os espaços de poder, eles são ocupados por homens", disse à RFI a professora Hayeska Costa Barroso, do Departamento de Serviço Social da Un

A especialista destaca que mudar essa realidade é um desafio coletivo, da sociedade e não pode ser atribuído de forma individual às mulheres, justamente para não replicar a cultura machista na hora de buscar soluções para combatê-la.

"É muito importante que a gente chame a atenção para o fato de que romper com esses entraves, quebrar esse telhado de vidro, pensar em como superar tal cenário, isso não é um processo individual. Porque, do contrário, a gente reproduz a dinâmica dessa estrutura patriarcal, colocando na mulher a responsabilidade de romper ou de superar dimensões da vida que não foram criadas por ela", ressaltou Barroso.

Misoginia nos tribunais

Outra frente de atuação do poder público para assegurar tratamento digno às mulheres vem de órgãos do judiciário diante da constatação de que agentes do direito ainda replicam comportamentos discriminatórios e misóginos, especialmente no julgamento de casos que envolvem violência sexual contra mulheres.

Levantar questões sobre a roupa que a mulher estava usando, se ela gosta de sair, se ela gosta de beber, são exemplos de como a vítima que buscou a justiça pode virar ré, apesar da lei Mariana Ferrer, que surgiu justamente de um caso de constrangimento da mulher perante um juiz, um advogado e um promotor de justiça.