Três últimos meses batem recordes de temperatura em todo o mundo, segundo observatório Copernicus

"2024 estava a caminho de ser outro ano muito quente, possivelmente um ano recorde, mas as possibilidades de que isto aconteça podem diminuir se seguirmos rapidamente para um fenômeno La Niña", afirmou Carlo Buontempo, diretor do Serviço sobre Mudanças Climáticas do observatório Copernicus (C3S).

Mais recordes

Os fenômenos cíclicos somam-se a uma tendência de longo prazo que não mostra sinais de desaceleração: o aquecimento devido ao acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera.

Caso as concentrações não se estabilizem, "inevitavelmente enfrentaremos outros recordes de temperatura mundial e suas consequências", enfatizou Carlo Buontempo.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) afirma que as emissões de gases do efeito estufa devem ser reduzidas em 43% até 2030 na comparação com 2019 para a manutenção do limite de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris.

Além disso, as emissões globais devem atingir o pico até 2025. Porém, isto não parece estar ocorrendo: segundo os dados mais recentes da Agência Internacional de Energia (AIE), as emissões globais de CO2 relacionadas com a energia aumentaram 1,1% em 2023, atingindo um nível recorde.