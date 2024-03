'50% dos filmes de maior bilheteria no Brasil são feitos por mulheres', indica Laís Bodanzky

Ela faz um paralelo dessa "ausência e desrespeito com a cultura" com o período recente vivido pelo país durante o governo Bolsonaro. Segundo a cineasta, a diferença agora "é que não chegamos à produção zero porque depois de viver o trauma de chegar à produção zero, o próprio setor se organizou e assim nasceu a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, que não fechou", relativiza.

Sobre a sua produção artística, Laís Bondanzky diz que seu "discurso não mudou, mas a linguagem sim". Segundo ela, "A Viagem de Pedro", seu primeiro longa histórico que conta o retorno de Dom Pedro I à Europa depois de ter abdicado do trono no Brasil, "é o meu filme mais diferente, digamos assim do ponto de vista da experimentação, meu filme mais experimental".

Ela aponta uma "coincidência" temática na escolha desses dois filmes pelo Festival Regards Satellites. "Os dois falam sobre a questão da saúde mental de formas totalmente distintas".

Mulheres no cinema

Na Masterclass na Sorbonne, a convite do professor Alberto Silva, Laís Bodanzky falou principalmente do processo de criação do "Bicho de Sete Cabeças" e fez uma revelação. Como resultado do movimento de luta por mais representatividade das mulheres no cinema, um filme precisa ter no mínimo uma cena de um minuto, com duas mulheres conversando sobre um assunto que não seja sobre homens, para ganhar o selo "Bechdel".

"Por incrível que pareça, se eu analisar o meu primeiro longa-metragem, ele não tem, ele não ganha esse selo. Hoje, eu não posso mais fazer um filme que não ganhe esse este selo porque não combina mais comigo", reconhece.