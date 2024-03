Advogada que buscou asilo na França para fugir de relação abusiva conta experiência em livro

Da violência doméstica no Brasil ao asilo político em Paris, passando por um câncer na infância, assédio moral, dependência, xenofobia. Um pacote de adversidades, que ela resolveu contar agora. Na obra, Kelli incentiva "todos a aceitarem e respeitarem o caos que chega, com a certeza de que ele irá passar, e que ele nos transformará, deixando cada ser humano mais forte e equilibrado para receber o próximo ciclo".

"Eu sempre tive muita vergonha da minha história e chegou um ponto que vivi tanta coisa e superei tanta coisa. Depois do meu asilo político, depois de ter sido presa no aeroporto da Croácia, eu tive, em primeiro lugar, tempo para escrever um livro e, em segundo lugar, eu senti o chamado para a missão de ajudar as mulheres", diz a autora em entrevista à RFI. "Eu tenho a certeza de que a minha história pode tocar o coração de muitas mulheres que estão em sofrimento e para que encontrem um lugar de paz", acrescenta.

Machismo estrutural

Com exemplos de sua própria trajetória, a autora destaca que a imprevisibilidade e os desafios fazem parte da vida, e que ela tem seus altos e baixos. Karin sofreu uma ameaça de morte no Brasil que, conforme cita, "é um país extremamente machista, onde os homens têm a certeza de ter o poder de definir a vida de uma mulher ou ainda pior, a certeza de que podem destruir a vida de uma mulher e sair impunes. "Essa é uma realidade não só no Brasil, infelizmente. Depois que eu saí do país, eu vi que essa realidade é praticamente mundial. Ainda existe o machismo estrutural, isso ainda está muito arraigado", observa.

A autora analisa que "a maioria das mulheres acaba preferindo ser prisioneira do homem do que fazer todo esse movimento de se libertar e de sair. Porque o homem fica na casa dele, no trabalho dele. Nada acontece com a vida dele, nada muda, enquanto a mulher tem que abandonar tudo, como eu que abandonei meu escritório, o meu apartamento, a minha cachorrinha e a minha família. Eu fiz duas malas e sumi do mundo para garantir a minha vida e tudo isso valeu a pena", avalia.

Ameaça de morte

Kelli escapou da morte por pouco. Depois de um relacionamento malsucedido, ela se viu com uma medida protetiva e a cópia de um processo criminal nas mãos: "o meu agressor foi preso em flagrante, e eu continuava viva. Então, é muito difícil admitir, mas sim, é verdade. Eu, uma mulher feminista que sempre fiz trabalhos voluntários para ajudar vítimas de violência, estava há um ano e meio em um relacionamento abusivo," escreve.