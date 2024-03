Argentina registra mais de 57 mil casos de dengue em 2024, com 47 mortes

Dos 57.461 casos acumulados de dengue em 2024, 47 pessoas morreram, incluindo um bebê e dois adolescentes, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde da Nação.

As áreas mais afetadas concentram-se no nordeste do país, principalmente nas províncias de Chaco, Formosa e Misiones. Mas um dos focos mais importantes é a província de Buenos Aires, que tem o maior território da Argentina e onde as mortes totalizam 11.

Viviana Vargas, 59 anos, mora na cidade de Florencio Varela, em Buenos Aires, e sofreu de perto a doença. "Minha mãe estava internada, ela estava muito mal, seus ossos doíam como se estivessem quebrados e ela vomitou tanto que desmaiou", conta. "Tivemos que arrecadar dinheiro entre meus cinco irmãos para cuidar dela, pensamos que ela estava morrendo, ela ficou só pele e osso, deitada ali", disse à AFP.

Vacina cara

No entanto, a dengue é evitável para quem pode pagar a vacina num país onde mais de metade da população vive na pobreza e com uma inflação anual superior a 250% em janeiro.

São necessárias duas doses da vacina TAK-003, também conhecida como Qdengam, do laboratório japonês Takeda.