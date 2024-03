Austrália: branqueamento de corais causado por crise climática é dificilmente reversível, diz cientista

O novo episódio de branqueamento massivo, o sétimo desde 1998, foi confirmado por cientistas que trabalham para o governo da Austrália, com base em registros aéreos realizados em 300 recifes pouco profundos. Estudos complementares devem ser realizados para avaliar a gravidade e a extensão do fenômeno, de acordo com a autoridade australiana encarregada de recifes de coral.

"Os corais são animais que vivem em associação perfeita e em simbiose com pequenas algas que chamamos de zooxantelas. Quando existe um estresse térmico, como no caso da Grande Barreira, há um tipo de 'divórcio' entra a alga e o coral. As algas deixam o animal e o coral perde suas cores e passa a ser branco", explicou à RFI Pascale Joannot, oceanógrafo, membro da Iniciativa Francesa para os Recifes de Coral (IFRECOR) e presidente do Conselho Científico da Fundação do Mar.

Ele explica que com a separação da alga, se o stress perdura, "pouco a pouco, o animal coral vai morrer". "É terrível de ver, porque a cor dos corais é, em grande parte, fornecida pelas algas", salienta.

"É grave porque os corais constituem um ecossistema extremamente rico em biodiversidade. Então, o fenômeno perturba e faz desaparecer ecossistemas e novos aparecem. Isso é, quando um coral morre, o recife de corais vai se transformar, vai haver uma recolonização por outras algas, outra população. Será um novo ecossistema que vai se estabelecer, mas muito degradado", diz.

"Para nós, evidentemente, os seres humanos, isso tem consequências sobre a proteção do litoral, porque não podemos esquecer que os recifes de coral são uma verdadeira barreira de proteção contra o oceano", explica o cientista. "Isso traz também um grave impacto econômico. Vimos que branqueamentos anteriores, em 98, 2002 e no ano passado, provocaram perturbações na pesca, no turismo", lembra.

Joannot também ressalta que o fenômeno pode provocar problemas de saúde pública. "Se os recifes de coral são danificados ou mortos podem ser recolonizados por algas tóxicas", acrescenta.