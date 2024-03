Desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines completa dez anos; mistério continua

Um relatório publicado pela Malásia em 2018 apontou falhas no controle do tráfego aéreo e revelou que a trajetória do avião havia sido mudada manualmente, mas não chegou a nenhuma conclusão.

O ministro malaio dos Transportes, Anthony Loke, anunciou no domingo que se reuniria com representantes da empresa de exploração marinha Ocean Infinity para uma eventual retomada das buscas. A empresa, com sede no Texas, já realizou uma investigação sem resultados em 2018 depois de uma operação mobilizada pela Austrália e suspensa em janeiro em 2017.

O jovem Li Yan Lin, de 28 anos, estava no voo. Sua mãe, Liu Shuang Fong, participou no domingo de um evento organizado pelas famílias das vítimas em Kuala Lumpur para lembrar o décimo aniversário do desaparecimento do avião. "Ainda passo noites sem dormir esperando que batam na nossa porta. Penso no meu filho todos os dias", afirma.

"É difícil pensar no que estamos passando há dez anos", assegura Jiang Hui, que perdeu a mãe no voo. Para Jacquita Gonzales, cujo marido era membro da tripulação, a única maneira de aliviar a dor seria encontrar o avião. "É por isso que é importante continuar com as buscas", defende.

Descobrindo a verdade

Para Blaine Gibson, um caçador de tesouros americano e ex-advogado que encontrou os poucos restos do voo MH370 no oceano Índico, descobrir a "verdade" sobre o acidente não beneficiaria apenas as famílias, mas também os atuais clientes da empresa aérea.