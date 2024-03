Em Gaza, "uma verdadeira máfia se apropria de quase toda a ajuda humanitária"

"Há uma verdadeira máfia que coloca as mãos em quase toda a ajuda. No final, não nos resta nada e é a mesma situação no norte, centro e sul da Faixa de Gaza", lamenta Randa, um morador. A ajuda roubada é revendida à população que pode pagar o preço estipulado pelos mafiosos.

Antes da guerra, um saco de farinha custava cerca de US$ 10 dez dólares, agora chega a US$ 200. "Conseguir alimentar a família todos os dias é um feito e tanto", diz Nader, pai de três filhos. "Não temos escolha, para comer, temos que nos endividar. Em 150 dias de guerra, a situação só piora, é uma catástrofe", disse.

No norte da Faixa de Gaza, os saques estão aumentando. Diante do crescimento desse mercado paralelo, o Programa Alimentar Mundial anunciou há duas semanas que suspenderia as entregas de alimentos para o norte do enclave.

Israel poderá armar civis para proteger ajuda humanitária

As autoridades israelenses estão considerando a hipótese de armar civis na Faixa de Gaza para proteger a entrega de ajuda humanitária no enclave palestino, de acordo com o jornal israelense Israel Hayom.

A medida está sendo analisada após o incidente ocorrido no norte da Faixa de Gaza em 29 de fevereiro, durante a distribuição dos mantimentos. Na ocasião, soldados israelenses dispararam contra multidões, matando dezenas de pessoas.