Irlanda realiza duplo referendo para modernizar referências sobre a mulher na Constituição

Esta semana, o primeiro-ministro Leo Varadkar, que lidera a coligação governamental de centro-direita e verde que propôs as questões, admitiu que os resultados estavam "na balança".

As duas propostas, denominadas "alteração da família e alteração dos cuidados", introduziriam alterações no texto do artigo 41.º da Constituição da Irlanda, membro da UE, escrita em 1937.

A primeira pede aos cidadãos que ampliem a definição de família daquelas fundadas no casamento para incluir também "relações duradouras", como casais que coabitam e os seus filhos.

A segunda propõe substituir a linguagem antiquada em torno dos "deveres domésticos" da mãe por uma cláusula que reconheça os cuidados prestados uns aos outros pelos membros da família.

Os eleitores no país de 5,3 milhões de habitantes optaram por acabar com os limites constitucionais ao casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2015 e ao aborto em 2018.

Confusão

Tal como os partidos do governo e o principal partido da oposição, o Sinn Fein, os grupos de defesa dos direitos das mulheres e de cuidadores familiares também apelaram aos cidadãos para "votarem pela igualdade".